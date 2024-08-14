Работу светофоров наладили в 8 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора восстановили работу десяти светофоров на региональных дорогах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области. Неисправности выявили в ходе обследования дорог в восьми округах.

Работы по восстановлению светофоров провели на улице Чернореченской в деревне Черное, на улицах Заречной и Ленина в Лобне, на Носовихинском шоссе в Электроуглях, на Волковском шоссе и улице Большой Рупасовской в Мытищах, на улице 60 лет СССР во Фрязине, а также на улице 1-й Волоколамской в Дедовске.

Помимо этого, специалисты отремонтировали неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров на Центральной улице в Щелкове и на Ивантеевском шоссе в Ивантеевке. Напомним, представители Мосавтодора еженедельно обследуют дорожную сеть, уделяя особое внимание состоянию дорог, тротуаров, остановок и дорожных знаков.

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