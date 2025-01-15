Работу светофоров на трех перекрестках оптимизировали в Подольске

Для повышения безопасности и удобства участников дорожного движения в Подольске оптимизировали работу светофоров на трех ключевых перекрестках. На Большой Зеленовской улице установили звуковой сигнал для слабовидящих пешеходов.

На пересечении улиц Кирова, Высотной и Парковой, а также на пересечении проспекта Юных Ленинцев с улицей Быковской и проспекта Ленина с улицей Павлика Морозова оптимизировали циклы светофорного регулирования. Пропускная способность дорог в этих локациях увеличилась на 10%. Облегчит передвижение слабовидящих пешеходов установка звукового сигнала на Большой Зеленовской улице.

Все это помогает снизить транспортную нагрузку на дорогах в часы пик и обеспечить безопасность пешеходов.

Отметим, что в Подольске и дальше будут работать над модернизацией и адаптацией системы управления дорожным движением. Некоторые корректировки в нее будут вносить в зависимости от потребностей и сезонных изменений.