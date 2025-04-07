Работу светофора оптимизировали в Малых Вяземах

Ряд мероприятий по оптимизации работы светофора в деревне Малые Вяземы провели в Одинцовском округе. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области активизировали свои усилия, чтобы улучшить комфорт и безопасность на дорогах

Особое внимание было уделено перекрестку на Можайском и Петровском шоссе, где специалисты увеличили время зеленого сигнала для проезда по Можайскому шоссе на целых 11 секунд. Изменение позволит водителям проезжать этот участок дороги более свободно, что, в свою очередь, повысит общую безопасность дорожного движения в районе. Такие меры направлены на создание комфортных условий для автовладельцев и пешеходов, а также на снижение числа заторов и аварийных ситуаций на дорогах Подмосковья.

Изменения в систему светофорного регулирования внесли на семи перекрестках в муниципалитетах Подмосковья. Это коснулось нескольких округов — таких как Ленинский, Одинцовский, Дмитровский, Богородский и Раменский.