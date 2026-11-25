Поквартирные обходы прошли в Старых Химках с участием представителей управляющей компании, профильных служб и уполномоченного главы округа. Специалисты осмотрели здания на четырех улицах и проверили, насколько равномерно тепло поступает в квартиры.

Инспекции провели в домах № 4 и № 21А на улице Маяковского, в домах № 6, 10 и 16 на Ленинградской, в доме № 7 на Пролетарской, а также в доме № 14А на Энгельса. Оказалось, что в одних квартирах батареи прогреваются в штатном режиме, а в других сохраняются проблемы с подачей тепла.

По всем замечаниям специалисты уже налаживают оборудование. Работы продолжатся и 26 ноября — из-за этого возможны временные снижения параметров отопления, которые нужны для стабилизации системы.

По ряду адресов ситуация уже выравнивается. Житель дома № 7 на Пролетарской улице Дмитрий подтвердил, что батареи в его квартире стали теплыми. Профильные службы продолжают держать все адреса на контроле, чтобы тепло равномерно поступало в каждое помещение.