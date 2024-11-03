Работу системы отопления в доме № 5 на Юбилейной улице проверили в Балашихе

Активисты партии «Единая Россия» провели проверку многоквартирных домов и опросили жителей об их состоянии. Они побывали в доме № 5 на Юбилейной улице в Железнодорожном.

Участие в выезде приняли депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, члены партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов. Они оценили, как работает отопление в этом доме, а также как отремонтировали в нем систему водоснабжения.

«Подрядная компания делает все аккуратно и качественно, несмотря на стесненные условия подвала. По словам жителей, как только поменяли трубы, в квартирах стало значительно теплее. А новые трубы также позволят улучшить качество питьевой воды в квартирах жильцов», — сказал Тарас Ефимов.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». Его цель — повышать качество жизни, создавать доступные, комфортные и безопасные условия проживания людей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».