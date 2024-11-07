Работу систем отопления отрегулировали 19 тысяч раз в Подмосковье в октябре

Управляющие компании Московской области выполнили около 19 тысяч работ, направленных на устранение проблем с завоздушиванием систем отопления в многоквартирных домах. Все мероприятия проводились в октябре.

Завоздушивание системы отопления представляет собой процесс, который мешает равномерному поступлению горячей воды и прогреву отопительных приборов в квартирах из-за скоплений воздуха.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели проверки более 27 тысяч домов, чтобы убедиться в наличии тепла в жилых помещениях.

Если в вашем многоквартирном доме не во всех квартирах есть отопление, следует связаться с управляющей компанией или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Подмосковья. Обеспечить доступ специалисту управляющей компании для проведения развоздушивания в квартире.

Кроме того, необходимо будет подписать акт, который подготовит управляющая компания, о выполнении работ по устранению нарушений в содержании отопительных приборов.