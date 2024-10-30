Работу сетей отопления проверили в двух микрорайонах в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел инспекцию в городских микрорайонах Красный строитель и Фетровая фабрика. Сейчас там активно ведутся работы по реконструкции тепловых сетей.

В микрорайоне Фетровая фабрика реконструкция тепловых сетей подошла к завершающей стадии. С самого утра специалисты занимаются их подключением. Как сообщил Алексей Малкин, скоро начнется последовательный запуск тепла в жилые дома, что станет важным шагом в обеспечении комфорта и уюта для жителей микрорайона.

Кроме того, глава округа проверил работу сетей отопления на улице Пушкина в микрорайоне Красный строитель. Алексей Валерьевич отметил, что в этом году рядом с парком «Москворецкий» была проложена новая теплотрасса, которая функционирует исправно, обеспечивая бесперебойную подачу тепла в дома.

Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей Воскресенска, а также на повышение надежности и эффективности систем отопления в преддверии зимнего периода.

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