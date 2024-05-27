Работу семафора отрегулируют на Букинском шоссе в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела обширный субботний обход Букинского шоссе. Одним из важных вопросов стала организации движения на железнодорожном переезде.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале, что время обхода представители РЖД и активные жители проверили работу светофора и обнаружили, что он срабатывает заметно раньше необходимого времени. В ближайшее время это исправят. Также рассматривается возможность реконструкции дороги и тротуаров.

Также, жительница дома 20к3 по Букинскому шоссе обратилась по поводу поломки грузового лифта. По плану лифт отремонтируют в первой половине июня.

После глава посетила улицу Калинина. Многие поручения выполнены, но задание по распилу деревьев осталось. Глава обратила внимание представителя службы на данную проблему.

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