Работу поликлиники № 3 проверили в Химках

Муниципальный депутат Надежда Смирнова и активисты партии «Единая Россия» проверили качество оказания медицинских услуг в поликлинике № 3 в Химках. Они оценили помещения и и оснащение учреждения.

Особое внимание уделили организации работы поликлиники и удовлетворенности пациентов. Активисты осмотрели помещения и медицинское оборудование, пообщались с пациентами и проанализировали запись на прием.

«Качество медицинского обслуживания — важнейший показатель уровня жизни в нашем округе. Мы лично убедились, что поликлиника работает стабильно. Особенно важно было услышать мнение самих жителей. Большинство пациентов положительно оценивают уровень медицинского обслуживания», — отметила Надежда Смирнова.

Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что подобные рейды проводят регулярно. По ее словам, проект направлен на обмен лучшими практиками между учреждениями округа.