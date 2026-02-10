Сегодня 14:13 Работу полигона для вывоза снега проверили в Лобне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

Лобня

Полигоны

Снегопад

В зимний сезон 2026 года с городских улиц уже вывезли более 120 тысяч тонн снега. Это в восемь раз больше, чем за весь предыдущий зимний период.

Работу одного из полигонов, который может вместить до полумиллиона кубометров снега, проверила глава округа Анна Кротова. Площадка, расположенная рядом с крупными магистралями, но вдалеке от жилых кварталов, работает на полную мощность с начала января.

Снег на полигон доставляют большегрузными машинами круглосуточно. Затем его утрамбовывают и равномерно распределяют по территории с помощью бульдозеров. Весной снежная масса растает, после чего специалисты начнут подготовку площадки к новому сезону.

Директор подрядной организации Эдуард Меликян сообщил, что к снегопадам подготовились заранее. Он отметил, что в случае сильного снегопада может быть задействована резервная свалка и усилен парк техники для уборки. В дни интенсивных осадков уборочная техника на улицах работает в непрерывном режиме.