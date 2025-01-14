Работу почти 250 светофоров оптимизировали в Подмосковье за год

За год на подмосковных дорогах оптимизировали работу 246 светофоров. Благодаря этому удалось ликвидировать заторы на перекрестках и увеличить их пропускную способность.

В 2024 году специалисты скорректировали работу 197 светофоров, еще 48 новых настроили. Кроме того, на улице Смирновской в Люберцах организовали шлюз для приоритета пассажирского транспорта.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что в этом году в регионе реализовали уникальный эксперимент по синхронизации трамвайного и дорожного светофоров на перекрестке улиц Октябрьской Революции и Непобедимого в Коломне. В результате удалось ликвидировать конфликтное место, отдав приоритет движения трамваю.

На 10% увеличилась пропускная способность Волковского шоссе в Мытищах, улицы Кирова и проспекта Ленина в Подольске, пересечении Егорьевского шоссе и Центральной улицы в деревне Хрипань, а также перекрестка улиц Котовского и Пушкина в Щелкове.

Эту работу планируют продолжить. По необходимости специалисты будут вносить изменения, позволяющие сделать движение более удобным и комфортным.