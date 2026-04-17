Работу по взысканию долгов за ЖКУ усилили в Коломне

Сотрудники юридической службы Департамента городского хозяйства совместно с судебными приставами и представителями правоохранительных органов организуют еженедельные рейды по квартирам неплательщиков. Их цель — в буквальном смысле достучаться до собственников, у которых накопились многотысячные долги за жилищно-коммунальные услуги.

На сегодняшний день общая сумма просроченных платежей по многоквартирным домам под управлением ДГХ составляет 775 миллионов рублей. Конечно, попасть во все квартиры с первого раза удается не всегда, а реакция должников на подобные визиты зачастую оказывается негативной. Но если дверь все-таки открыли, специалисты начинают работу по описи и аресту имущества. В зависимости от ситуации вещи и технику могут оставить на ответственное хранение владельцу, а могут изъять для продажи или арестовать.

«У нас по исполнительному производству почти 3 тысячи должников, есть в солидарном порядке. Суммы задолженности тоже абсолютно разные. Может быть и 30 тысяч рублей, и миллионные долги. Если задолженность небольшая, но свыше 30 тысяч рублей, мы ходим с описью домашнего имущества. Там, где есть транспортное средство, и долг позволяет составить акт описи ареста, мы составляем на транспортное средство», — рассказала ведущий судебный пристав-исполнитель Коломенского РОСП Кристина Алешина.

Юристы ДГХ предлагают должникам разные способы погашения задолженности — подход всегда индивидуальный. Тем, кто испытывает финансовые трудности, специалисты советуют не откладывать решение проблемы и не ждать визита приставов. Если собственник не оплачивает счета за ЖКУ в течение двух месяцев, управляющая компания уже имеет право обратиться в суд. Однако, как правило, это происходит спустя полгода.