Работу по уборке снега и ближайшие мероприятия обсудили в Серпухове

Глава городского округа Алексей Шимко провел еженедельное оперативное совещание. В повестке — ход расчистки дорог от снега, отчет Комитета по управлению имуществом и анонс памятных и культурных событий.

В связи со снегопадом на улицы Серпухова вывели более 80 единиц спецтехники для обработки муниципальной дорожной сети протяженностью 951 километр. В приоритете — опасные участки и автобусные маршруты.

Во дворах 1782 многоквартирных домов работают 429 дворников. Состояние крыш находится на особом контроле: с декабря очищено 825 кровель, осмотры проводятся каждые три дня.

Комитет по управлению имуществом отчитался о работе за 2025 год. В рамках социального направления участки получили 45 многодетных семей и 10 врачей, а 50 семей — целевые выплаты.

«27 января отмечаем важную дату — годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Совместно с депутатами окружного Совета адресно поздравим ветеранов», — отметил Алексей Шимко.

Также в ходе совещания анонсировали выездную администрацию в Пущино 28 января и ледовое шоу «Щелкунчик» в парке «Питомник» 1 февраля. В планах на год — развитие спортивного комплекса «Красные крылья» и принятие на содержание муниципалитетом «Мемориала Славы».