Совещание по вопросам работы отдела муниципального контроля прошло в Серпухове

С весны 2025 года в округе действует оперативная группа, которая занимается выявлением нарушений в сфере благоустройства. В состав группы входят специалисты из профильных отделов администрации и надзорных органов. За время работы проведено обследование 38 адресов, выявлено 59 нарушений, все недочеты устранены.

Также на совещании обсудили проведение ремонта подъездов в многоквартирных домах. В этом году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» запланирован ремонт 39 подъездов, из которых работы уже начаты в 28. В ремонте участвуют семь управляющих организаций, а контроль качества осуществляется с помощью системы СКПДИ, инспекторами технадзора, председателями советов МКД и Управлением ЖКХ администрации.

В завершение совещания была озвучена медиаповестка недели. Основное внимание уделяется Дню памяти и скорби: 20 июня пройдет торжественное возложение цветов к мемориалам воинской славы, а 21 июня состоится ежегодная акция «Огненные картины войны». Также 21 июня отметят 80-летие Приокско-Террасного заповедника.