Работу осветительных опор восстановили еще на 9 трассах Подмосковья

Представители «Мосавтодора» отремонтировали линии наружного освещения еще на девяти дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Освещение восстановили вдоль Фряновского шоссе в селе Трубино и на улице 11 Саперов в районном поселке Нахабино. Помимо этого, работы провели на проспекте конструктора Селезнева в Дубне, на улице Леваневского в Домодедове, на улице Погодина в Наро-Фоминске, на улице Пушкина в Ступине, на улице Дзержинского в Ивантеевке, а также в Мытищах.

В ведомстве отметили, что дорожники проводят обследования еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения: линиям освещения, светофорам, знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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