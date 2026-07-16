Работу охраны в лицее № 7 проверили в Солнечногорске

Такие угрозы включают обнаружение взрывного устройства, беспилотного летательного аппарата и возникновение пожара.

«Проверка охраны осуществляется ежемесячно по каждому объекту. Привлекаем Росгвардию, заместителей директоров по безопасности в учреждениях. Данная деятельность направлена в первую очередь на антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность. Нам важно, чтобы сотрудники охраны были подготовлены и четко знали, что делать в чрезвычайных ситуациях», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Также проверили документацию, включая удостоверение частного охранника, наличие личной карточки, ведение наблюдательного дела и соблюдение графика дежурств.

«Мы считаем, что такие мероприятия нужно регулярно проводить в образовательных учреждениях, культурно-досуговых центрах, где несут свою службу частные охранники», — подчеркнул инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Солнечногорску главного управления Росгвардии по Московской области капитан полиции Александр Штифанов.

Кроме того, в образовательных учреждениях проводятся антитеррористические учения, направленные на проверку действий при террористической опасности и систем оповещения, а также на отработку взаимодействия оперативных служб и антитеррористической комиссии.