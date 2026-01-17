Работу общественного транспорта в Истре продлят в Крещение

Автобусы будут курсировать до 03:00 в ночь с 18 на 19 января. Это позволит жителям и гостям муниципального округа комфортно добраться домой.

В связи с проведением праздничных крещенских мероприятий в купелях общественные транспорты по семи городским маршрутам продлят работу.

Среди них — автобус № 32 на маршруте Станция Истра — Лечищево — Рождествено, автобус № 33 на маршруте Станция Истра — Лыщево, автобус № 4, который курсирует от Станции Истра до Нового Иерусалима, № 40 по маршруту Станция Истра — Глебовский, № 46 от Станции Истра до Глебово, № 39 от Станции Истра до Агрогородка и автобус № 22 по маршруту Станция Истра — Аносино — МЦД «Нахабино». Именно на этих автобусах жители и гости округа смогут добраться до шести подготовленных купелей, а потом вернуться домой.

Данное решение принято в целях обеспечения безопасности и удобства для всех празднующих.