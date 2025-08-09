Работу общественного транспорта проверили во Фрязине

Еженедельно сотрудники администрации Фрязина проводят мониторинг маршрутов общественного транспорта в городе. В том числе они реагируют на жалобы жителей.

В этот раз по традиции специалисты пообщались с пассажирами на остановках, автостанции и в автобусах. Также комиссия проехала на автобусе № 13 от «Третьего Рима» до улицы Полевой.

Жители отметили, что все машины достаточно чистые и комфортные. Основные претензии касались расписания, которое часто не соблюдается, и кондиционирования салона в жаркую погоду.

«Уяснили для себя некоторые недоработки. По расписанию, по работе кондиционирования, по обслуживанию полностью города. Думаю, что все недостатки будут устранены в ближайшее время», — сказал руководитель производственной базы «Щелково» «Мострансавто» Андрей Ячиков.

Также заместитель главы округа Артем Вольчак провел внеплановый инструктаж с представителем «Мострансавто» о необходимости строгого соблюдения расписания. Он особо обозначил важность усиления контроля за техническим состоянием транспорта и переключения рейсов с учетом потока пассажиров.