Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске

Рейд по контролю за соблюдением графика работы общественного транспорта прошел в Солнечногорске. Такие проверки проводятся каждую неделю в ответ на обращения местных жителей о задержках и отменах рейсов.

В ходе последней инспекции специалисты отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации округа проверили движение автобусов маршрутов № 29 и № 30. По этим маршрутам, на рейсах в 16:42 и 17:00 отклонений от расписания не обнаружено. «Мострансавто» активно работает над повышением качества транспортного обслуживания, включая замену отсутствующих или неисправных транспортных средств и привлечение новых водителей. Эти меры способствовали снижению числа нарушений расписания в последнее время.

«Мы оперативно реагируем на обращения жителей и используем все доступные инструменты. Помимо выездных проверок, сотрудники администрации осуществляют мониторинг ситуации с помощью Региональной навигационной информационной системы, позволяющей отслеживать движение транспортных средств в режиме реального времени», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Актуальную информацию о вакансиях водителей в «Мострансавто» можно найти на официальном сайте и по телефонам: +7 903 120-64-37; +7 (903) 161-92-91.

Жители округа могут сообщать о любых нарушениях работы общественного транспорта на Горячую линию главы округа по телефону 8(800) 201-67-47, а также через региональный портал «Добродел».