Работу общественного транспорта проверили в Одинцове

Автобус выезжает с привокзальной площади Одинцова точно по расписанию. В 7:36 утра он уже забирает пассажиров от остановки «Одэкс». Салон автобуса убран, пассажиры сидят на местах. Автобус отправляется с интервалом в 15 минут. На остановке долго никто не стоит — уезжают сразу.

Автобус № 339 «Одинцово — метро „Парк Победы“» находится в пути один час семь минут. Всего на маршруте предусмотрено 27 остановок. В часы пик время пути может увеличиваться, так как автобус порой попадает в пробку на эстакаде при выезде из города. Но в целом водителям удается придерживаться установленного интервала и вовремя доставлять пассажиров до пункта назначения.

Также с водителями провели инструктаж об обязательном осмотре всех выходящих на линию автобусов, чтобы исключить возникновение поломок.