Работу общественного транспорта проверили в Лосино-Петровском

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав проверил работу общественного транспорта в Лосино-Петровском. Недавно жители пожаловались на переполненные автобусы в час-пик.

Особое внимание уделили маршруту № 886к. Автобусы отправляются от микрорайона Лукино-Варино, и именно здесь сосредоточено наибольшее количество пассажиров.

Проверка началась от остановки «Милиция». Наиболее заполненные рейсы отправляются в 6:51 и 7:11. Все пассажиры смогли уехать, но мест в автобусе не хватало. Люди выражали недовольство по поводу условий, в которых им приходится добираться на работу или учебу.

«Мы понимаем, что комфорт жителей — это наш приоритет. Наша задача — обеспечить надежный и удобный общественный транспорт для всех», — отметил Сергей Джеглав.