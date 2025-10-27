Работу общественного транспорта обсудили на совещании в Одинцове

Круглый стол по работе общественного транспорта прошел в администрации Одинцовского округа. Такие встречи позволяют обменяться мнениями и детально проработать широкий спектр тем — интервалы движения, корректировку расписаний, техническое состояние автобусов, качество обслуживания пассажиров.

Число выполненных рейсов в одинцовском автопредприятии № 6 превысило 95% — это неплохой показатель, но его необходимо улучшить. Дополнительно на маршруты Одинцова до конца года выйдут еще, как минимум, семь автобусов большого класса.

Положительные изменения видны, но работы еще предстоит много. Большой проблемой остается пропуск водителями остановок без видимых причин. Особенно часто это происходит на маршрутах № 33, 49, 58, 442, 486 и 1055.

Жители Ромашкова обратились с просьбой добавить дополнительные маршруты до социальных объектов — нового консультационно-диагностического центра и поликлиники. «Мострансавто» проработает возможность организации новых линий и добавит автобусы на действующий маршрут № 597.

Обсудили на круглой столе и запуск нового маршрута № 1293 — от станции «Одинцово» до станции «Кокошкино». Автобус относится к категории межрегиональных, так как будет заезжать на территорию Новой Москвы. Ранее был обозначен срок — лето текущего года. Сейчас областной Минтранс гарантирует, что первые автобусы выйдут на линию в январе 2026 года.

Проработали на встрече организацию прямого маршрута между Кубинкой и Одинцово — в качестве временной меры перевозчик увеличит число рейсов на маршруте № 45 «Кубинка — Голицыно» на период перерыва в электричках и синхронизирует его с расписанием № 1055.