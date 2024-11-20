Встреча по вопросам работы общественного транспорта прошла в Реутове

На совещании, которое проводит администрация города, были представлены представители «Мострансавто» и Министерства транспорта Подмосковья. Важно, что такие встречи проходят каждую неделю, так как есть много нерешенных вопросов. Например, маршрут № 579к, который соединяет Реутов и станцию метро «Новогиреево», теперь обслуживает дополнительный автобус, что сократило время ожидания в часы пик.

Вопросы с оплатой проезда тоже обсуждали. Водителей, которые брали деньги наличными, начали штрафовать, но полностью решить проблему пока не удалось. Чтобы помочь пассажирам, на автобусах размещены наклейки с правилами оплаты и QR-кодами для жалоб.

Кроме того, начали ремонтировать автобусы. На данный момент отремонтированы машины, работающие на двух маршрутах. К концу года все автобусы должны быть исправны. Напоминаем, что через Реутов проходят 11 маршрутов, и на них ежедневно выходит 89 автобусов. Однако каждый четвертый автобус выходит из строя из-за поломок.

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