Работу объектов теплоснабжения в Воскресенске проверил министр ЖКХ Подмосковья

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский прибыл в Воскресенск, чтобы проинспектировать работу объектов теплоснабжения. Вместе с главой муниципалитета Алексеем Малкиным они осмотрели водозаборный узел и котельную № 1 в микрорайоне Лопатинский.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским приехали в микрорайон Лопатинский. Комиссия проверила работу водозаборного узла и котельной № 1.

По словам Алексея Малкина, во время обхода выявили несколько утечек. Сейчас недочеты устраняют аварийные бригады.

«Котельная готова к запуску, в выходные тепло начнет поступать в квартиры жителей. Также по поручению губернатора на территории округа задействовано пять бригад, которые будут участвовать в развоздушивании систем отопления в домах и устранении аварийных ситуаций», — добавил он.

Напомним, что в Воскресенске сейчас строят, модернизируют и реконструируют системы теплоснабжения.

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