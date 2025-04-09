Работу новой лесопожарной станции проверили в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил недавно открывшуюся лесопожарную станцию второго типа, расположенную по адресу: улица Лесопарковая, дом № 8, в микрорайоне Железнодорожный. В осмотре также принял участие исполняющий обязанности директора Ногинского филиала «Центрлесхоза» Евгений Кочедыков.

Лесопожарная станция была введена в эксплуатацию в июне 2024 года и предназначена для обслуживания лесного фонда площадью более шести тысяч гектаров. В результате капитального ремонта здание площадью около 360 квадратных метров было переоборудовано под размещение гаражных боксов, проведены внутренние и наружные отделочные работы, заменена кровля и въездные ворота, выполнено остекление, проложены инженерные коммуникации.

В ходе осмотра особое внимание уделили укомплектованности станции необходимым оборудованием и готовности личного состава к оперативному реагированию на возможные лесные пожары.

«Безопасность наших лесов — это приоритет, особенно в пожароопасный сезон. Новая станция значительно повысила нашу готовность к борьбе с лесными пожарами», — отметил Сергей Юров.

В настоящее время на станции открыты вакансии для водителей категории В и С, слесаря, лесного пожарного и тракториста. Подробную информацию о вакансиях, размере заработной платы и необходимых документах можно получить в отделе кадров ГАУ МО «Центрлесхоз» по телефону: 8 (498) 602-00-03 или по электронной почте: centrles-ok@mail.ru.