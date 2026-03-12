Работу наплавного моста приостановят в связи с паводком в Коломне

Подъем воды в реке Москве из-за активного таяния снега в округе ожидают в ближайшее время. В связи с грядущим паводком работу Митяевского моста планируют приостановить уже в третьей декаде марта.

Временные ограничения движения транспорта из-за подъема воды выше средних отметок на реках Москва и Ока возможны и на других наплавных мостах в муниципалитете — Бобреневском, Голутвинском и Озерском.

В этот период движение транспорта и пешеходов организуют по стационарным мостам, расположенным на объездных маршрутах. Фактическое начало паводка зависит от температуры воздуха, скорости таяния снега и пропускных способностей гидротехнических сооружений.

По словам руководителя управления экологии администрации округа Марии Красюковой, наблюдения за уровнем воды в реках уже сейчас ведут в круглосуточном режиме. Электронные уровнемеры установлены на реке Москва у Митяевского моста, на Коломенке в поселке Малое Уварово, а также на Оке — у Щуровского моста и в Озерах. Данные с этих устройств автоматически передаются на онлайн-карту. На 12 марта уровень воды фиксируется как безопасный.