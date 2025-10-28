Работу многофункционального центра проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов и директор Олеся Шевченко проверили работу МФЦ на улице Ленина, 5. Многофункциональный центр предоставляет широкий спектр государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Такой подход оптимизирует процесс оформления документов и сокращает время обслуживания.

Во время визита Сергей Балашов отметил слаженную работу коллектива, удобную организацию личных приемов и контроль за своевременным разрешением поступающих вопросов.

Проверяющие выявили замечания по состоянию помещений, где требуется косметический ремонт. Вопрос обещали проработать в ближайшее время.

В конце визита Сергей Балашов поблагодарил директора Олесю Петровну за ознакомление с работой центра и пожелал коллективу не сбавлять темпы.