Работу МФЦ и кол-центра губернатора Подмосковья проверили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов продолжил серию рабочих визитов в многофункциональные центры. Так, 6 ноября он посетил с проверкой Электрогорский филиал.

Для комфортного обслуживания жителей там работают пять окон, а дружный коллектив из 20 сотрудников всегда готов прийти на помощь. Ежедневно офис обслуживает от 150 до 200 человек.

Особенность этого офиса — комплексный подход к решению проблем граждан. Помимо стандартных услуг МФЦ, здесь на регулярной основе ведет прием представитель управляющей компании «Электрогорск». Это позволяет жителям напрямую на месте решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.