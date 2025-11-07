Работу МФЦ и кол-центра губернатора Подмосковья проверили в Павловском Посаде
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов продолжил серию рабочих визитов в многофункциональные центры. Так, 6 ноября он посетил с проверкой Электрогорский филиал.
Для комфортного обслуживания жителей там работают пять окон, а дружный коллектив из 20 сотрудников всегда готов прийти на помощь. Ежедневно офис обслуживает от 150 до 200 человек.
Особенность этого офиса — комплексный подход к решению проблем граждан. Помимо стандартных услуг МФЦ, здесь на регулярной основе ведет прием представитель управляющей компании «Электрогорск». Это позволяет жителям напрямую на месте решать вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.
Еще одна важная функция, которая размещена в офисе, — кол-центр губернатора Московской области. Сотрудники оперативно обрабатывают звонки с Единой горячей линии #122, консультируют, помогают записаться к врачу в медицинские учреждения округа.
«Поблагодарил директора филиала Олесю Петровну Шевченко за слаженную и качественно выстроенную работу всего коллектива. Пожелал дальнейших успехов в предоставлении помощи жителям нашего округа!» — отметил Сергей Балашов.