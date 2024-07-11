Работу линий освещения восстановили на 14 дорогах Подмосковья
Специалисты Мосавтодора восстановили линии наружного освещения вдоль 14 региональных дорог. Работы провели в 12 городских округах Подмосковья.
Как рассказали в Минтрансе Московской области, специалисты восстановили освещение на Носовихинском шоссе в Балашихе, улице Дзержинской в Дзержинском, улице Чкалова в Жуковском, улице Панфилова в Волоколамске и в других населенных пунктах.
В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют светофорам, знакам, ограждениям.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».