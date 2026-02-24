Работу котельных проверили в поселке Майдарово в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов провел проверку объектов теплоснабжения в поселке Майдарово. Инспекцию провели после жалоб местных жителей.

Вместе с главным инженером ресурсоснабжающей организации замглавы осмотрел две котельные. Специалисты измерили параметры теплоносителя. Давление в системе после теплообменника держалось на уровне семи атмосфер, температура составляла 70 градусов.

«Мы зафиксировали параметры теплоносителя, входящего в систему. Мы попросили представителей „Газпром теплоэнерго“ строго поддерживать температуру и ни в коем случае не снижать параметры из-за жалоб от населения», — рассказал Леонид Степанов.

В ближайшее время проверят и управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирные дома в Майдарово. Совместно со специалистами администрации планируют осмотреть внутренние системы теплоснабжения. Это позволит обеспечить надлежащее качество подачи тепла конечным потребителям.