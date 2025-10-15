Работу котельной «Школьная-2» проверили в Ивантеевке

Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула проверил работу котельной «Школьная-2» в Ивантеевке. Здесь запустили два современных котла, что позволит стабилизировать подачу отопления в многоквартирные дома и социальные объекты.

Изначально теплоснабжение обеспечивали две котельные: «Школьная-1» и «Школьная-2». Перебои с подачей ресурса были связаны с заменой котлов. Работы уже завершены. Новое оборудование ввели в эксплуатацию, смонтировали обвязку и установили современную станцию водоподготовки.

Обе котельные работают в штатном режиме. Все параметры находятся в норме. Жители получают ресурс в полном объеме.

«Знаем о локальных проблемах, возникающих у жителей в вопросе недополучения ресурса. Управляющие компании уже работают на месте, чтобы в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. После визита на котельную мы вместе с представителями УК „Школьная“ и председателем Совета МКД проверили подачу ресурса в доме № 1 на улице Школьной. Убедились на месте: тепло от котельной доходит до квартир!» — рассказал Артем Садула.