Работу комплекса по переработке отходов обсудили с жителями в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

21 июля в доме культуры «Поварово» в Солнечногорске прошла встреча, посвященная деятельности комплекса по переработке отходов «Нева». На встрече обсудили меры по снижению запахов от предприятия и наметили дальнейшие шаги по улучшению экологической обстановки.

В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа, совета депутатов, Министерства экологии и природопользования, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, КПО «Нева», ГКУ МО «Мособлэкомониторинг», Роспотребнадзора и более 40 жителей ближайших населенных пунктов.

«Были приглашены все желающие жители, которые задали вопросы и получили на них ответы. Часть обращений взяли в дальнейшую проработку, и в ближайшее время каждый заявитель получит обратную связь с конкретным решением», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев.

Участникам встречи рассказали, что на КПО проводится рекультивация карты № 1: уложен армирующий слой, пересыпанный песком и чистым грунтом. Специалисты продолжают обустраивать систему активной дегазации.

Подобные встречи по вопросам работы КПО проводятся в Солнечногорске регулярно, не реже раза в месяц.