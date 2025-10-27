Работу колл-центра запустили в управляющей компании «Жилсервис» в Домодедове

Управляющая компания «Домодедово-Жилсервис» внедрила новые технологии в работе с аварийно-диспетчерскими службами, чтобы быстрее реагировать на обращения граждан и снизить количество жалоб. Здесь внедрили профессиональный колл-центр.

В смену работает 20 диспетчеров. Они фиксируют каждый звонок, в том числе адрес, контактный телефон и характер обращения. Информацию передают в диспетчерскую службы и назначают исполнителя.

«Мы контролируем процесс от момента обращения до его выполнения. Лично прослушиваю звонки и отслеживаю, как работает подрядчик. Наша цель — не потерять ни одной заявки и повысить качество обслуживания жителей», — отметил генеральный директор УК «Домодедово-Жилсервис» Дмитрий Смирнов.

Для удобства жителей создали чат-бот, где можно оформить заявку. В первые дни количество обращений сократилось на 30%.

«В перспективе мы хотим перейти на единую цифровую систему, чтобы все обращения собирались автоматически — в том числе из чат-бота. Наша задача — работать быстрее и эффективнее, чем ЕДС. Нужно чтобы жители видели: здесь мы действительно обрабатываем обращения в реальном времени и делаем это быстро», — подчеркнула глава городского округа Евгения Хрусталева, посетившая диспетчерскую службу УК.

За два месяца увеличили количество сотрудников с 180 до 300 человек. В их числе — дворники, слесари, уборщицы и мастера. Специалисты отчитываются о работе ежедневно, а в конце месяца формируют рейтинг исполнителей.

«Укомплектованный штат позволяет нам значительно сократить число жалоб на уборку и содержание подъездов, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации», — добавил Дмитрий Смирнов.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, модернизация управляющих компаний — важная часть развития системы ЖКХ. В Домодедове занимаются цифровизацией отрасли и контролируют качество обслуживания собственников многоквартирных домов.