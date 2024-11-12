Работу канализационной системы «Егорьевск-Воскресенск» утвердили на 2025 год

Защита производственной программы на следующий год филиала «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск» прошла в Подмосковье. Проект, который будет обслуживать более 150 тысяч жителей этих городских округов одобрили и приняли в работу с внесением некоторых корректировок, которые касались ремонта оборудования насосной станции.

Как рассказали Министерстве ЖКХ Московской области, канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск представляет собой крупную инфраструктурную систему с протяженностью трубопровода более 70 километров. Он ежегодно транспортирует от 13 до 16 миллионов кубометров сточных вод с территории, на которой находится жилая и промышленная застройка Егорьевска и Воскресенска, а также ряда поселков.

«Защита производственных программ — ключевой этап планирования деятельности каждого филиала, направленный на обеспечение безаварийной работы системы водоотведения. Эта процедура позволяет предприятию обеспечить надежность и эффективность эксплуатации объектов на будущий год», — пояснили в ведомстве.