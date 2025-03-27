Работу канализации восстановят в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел личный прием жителей. На встрече обсудили состояние канализационно-насосной станции и контейнерной площадки в микрорайоне Тимоново.

Горожан беспокоят утечки из канализационного люка у дома № 173 на Центральной улице. Сейчас администрация активно работает над технологическим присоединением канализационно-насосной станции к электрическим сетям и обновлением оборудования.

«Уже подали заявку на подключение участка к электросетям. Поручил „Имущественному комплексу жилищно-коммунального хозяйства“ обеспечить в ближайшее время восстановление работы насоса КНС в Тимоново», — рассказал Константин Михальков.

Кроме того, контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов у дома № 17 включили в программу «Формирование комфортной городской среды». Ее обновят и благоустроят. Специалисты уже восстановили твердое основание, которое повредили во время газификации частного участка.

Константин Михальков также отметил, что чистит площадку «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск», а вывоз отходов выполняет регоператор «Экопромсервис». Работы идут по установленному графику: серые баки обслуживают ежедневно, синие — не реже двух раз в неделю, а крупногабаритные отходы вывозят по мере накопления и по заявке, как минимум один раз в неделю.