Работу инженерных коммуникаций проверили на Просторной улице в Красногорске

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел инженерные сети в доме № 8 на Просторной улице. Народный избранник отметил, что проблем с обслуживанием коммуникаций нет.

Проверку дома № 8 на Просторной улице в Красногорске провели в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя».

«Посмотрели состояние многоквартирного дома, подвальных помещений, мест общего пользования и чердака. Также посмотрели, как работает инженерная система», — сказал Артур Бадретдинов.

Депутат отметил, что проблем с обслуживанием инженерных систем, котлов, насосов и другого оборудования он не обнаружил.

Напомним, с начала сезона отопления депутаты всех уровней осматривают многоквартирные дома в своих избирательных округах. Они проверяют состояние общедомового имущества и инженерных систем, чтобы зима прошла без аварий и неполадок.

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