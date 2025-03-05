Работу городской системы оповещения населения проверили в Истре

Работу системы оповещения проверили на исправность, а также таким способом повысили готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям. С 10:30 до 12:00 работали электросирены, а также передавались сообщения по телевидению и радио.

Об этом жителей предупредили СМИ, администрация округа и служба 112. Во время работы сирен передавалось сообщение о том, что это плановая проверка и нужно соблюдать спокойствие.

«Муниципальная система оповещения входит в комплексную систему оповещения на территории России. Она включает в себя оповещение сиренами посредством смс перехватов, интернет-каналов, телевизионных каналов и радио на чистоте 91,5», — рассказал заместитель начальника управления безопасности администрации муниципального округа Истра Владислав Антонов.

Всего в округе находится более 60 комплексов системы оповещения. Проверку прошли 95% электросирен, остальные пять процентов доработают и исправят. Подобные проверки проводят два раза в год.