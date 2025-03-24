Работу фотографа из Воскресенска отобрали для всероссийской выставки

Основное внимание на выставке уделено эмоциям, которые фотограф стремится передать через черно-белые снимки. Такой подход позволяет глубже раскрыть внутренний мир человека, его желания. Работу фотографа из Воскресенска отобрали из более чем двух тысяч других.

«Выбрала нишу семейной фотографии, так как для меня самое ценное — это семья», — отметила Екатерина Ситникова.

Напомним, экспозиция, посвященная людям и их душевной глубине, будет доступна для посещения с 20 по 30 марта. Выставка организована в рамках проекта Russian Photo Expo, цель которого — вывести творчество фотографов за рамки социальных сетей и показать его живой аудитории.