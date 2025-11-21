Работу физиотерапевтического кабинета возобновят в Тимоновской амбулатории в Дмитрове

Заместитель министра здравоохранения Московской области посетила Тимоновскую врачебную амбулаторию в Дмитровском округе в рамках исполнения поручения вице-губернатора Людмилы Болатаевой. Она пообщалась с местными жителями и узнала про работу отделений.

Жители были обеспокоены информацией о закрытии отделения сестринского ухода.

«Это не так! Амбулатория продолжает свою работу в полном объеме. Вместо коек сестринского ухода будет создан дневной стационар — так за получением назначенного лечения не придется ездить в Дмитров», — рассказала Ирина Кононова.

Жители попросили открыть терапевтическое отделение. Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян ответил, что в учреждении работает коечный фонд для обслуживания населения. Однако для удобства детей в поликлинике будут проводить вакцинацию.

Руководитель Дмитровской больницы и замминистра здравоохранения поговорили про диспансеризацию. Для этого в населенном пункте работает мобильный передвижной пункт. Однако они попросили организовать периодические выезды врачебных бригад, в составе которых будут гинеколог и кардиолог.

В итоге Ирина Кононова поручила возобновить работу физиотерапевтического кабинета и открыть неотложную помощь на на обслуживаемой амбулаторией территории до 20.00.

«Хочу подчеркнуть: вопросы доступности медицинской помощи для наших граждан — в числе безусловных приоритетов администрации округа», — отметил Михаил Шувалов, глава Дмитровского муниципального округа.