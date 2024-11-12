Работу филиалов центра досуга «Дроздово» проверили в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов оценил работу филиалов центра досуга «Дроздово» в трех деревнях муниципалитета. Он осмотрел состояние инфраструктуры и проанализировал содержательное наполнение культурной программы.

Инспекция прошла в деревнях Картино, Мамоново и Мильково. К примеру, в первом населенном пункте в этом году по просьбам жителей появилась спортивная площадка с резиновым покрытием, комплексом для воркаута и тренажерами. В деревне Мамоново в центре утепляют и обновляют часть фасада.

Станислав Каторов также пообщался с персоналом учреждений и оценил, где необходимы ремонт, расширение или модернизация.

«На базе центра досуга и на открытых площадках поселения проводятся культурно-массовые мероприятия, такие как День Победы, День деревни, День защиты детей, а также новогодние и масленичные праздники. Учреждение играет ключевую роль в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы», — сказала заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

В центре досуга «Дроздово» в прошлом году провели реорганизацию, после которой участвовать в культурных мероприятиях смогут жители разных деревень.

«Сейчас в новом формате работает 30 клубных объединений с более 500 участниками всех возрастов. Это подтверждает актуальность и востребованность программ, а также активное поддержание творческой и культурной жизни в округе», — отметила руководитель центра досуга «Дроздово» Инна Тетервак.

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