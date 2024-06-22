Работу фабрики по обжарке кофе в Мытищах остановили после жалоб жителей

В микрорайоне Пироговский на Фабричной улице в Мытищах располагалась кофежарка, работа которой с первых дней вызывала недовольство местных жителей из-за неприятного запаха. После серии жалоб администрация округа приняла решение о приостановке работы предприятия.

Директор управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов сообщил, что провел несколько встреч с жителями. В результате было решено временно остановить деятельность кофежарки и переехать на другую территорию.

На данный момент производство отключено от систем электроснабжения и оборудование полностью демонтировано. Помещение освобождено для проведения очистительных работ.

«Планируется монтаж нового оборудования в другом месте, работы пока не завершены. Мы также договорились с лабораторией „Мособлэкомониторинг“ и представителями местного сообщества о проведении замеров качества воздуха при первых запусках нового оборудования», — добавил Суворов.

Отметим, что переезд предприятия и последующие меры по контролю за состоянием воздуха должны способствовать улучшению экологической обстановки в районе и удовлетворению требований жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».