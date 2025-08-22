Работу еще 22 нелегальных шиномонтажей прекратили в Подмосковье

Более 2,7 тысячи шиномонтажных мастерских проверили в Подмосковье на соблюдение земельного законодательства. Нарушения выявили в 407 местах, где бизнес вели нелегально.

Как рассказали в областном Минимуществе, незаконную работу пресекли на 22 участках, где территория использовалась не по целевому назначению. Сервисы закрыли в Рузе, Кашире, Одинцове, Щелкове, Домодедове, Павловском Посаде, Раменском, Жуковском, Истре, Егорьевске, Химках, Балашихе, Люберцах, Пушкино и Богородском округе.

«Отмечу, что действующее законодательство дает гражданам возможность изменить вид разрешенного использования и продолжить свою деятельность на законных основаниях. Именно так и поступили восемь собственников и привели вид разрешенного использования в соответствии с оказываемыми услугами шиномонтажа», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, была прекращена незаконная работа шиномонтажа в микрорайоне Белая дача в Котельниках. Земельный участок имел ВРИ «земли гаражей и автостоянок». Для исправления нарушения собственник должен изменить вид разрешенного использования.

Работу по выявлению и устранению незаконных шиномонтажей в Подмосковье продолжат.