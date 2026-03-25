Работу экстренных служб проверили в Химках

В Химках прошла проверка сил и средств, которые привлекаются для борьбы с подтоплениями. К сезонным работам подготовили 155 спасателей и 35 единиц спецтехники.

Теплая погода ускорила таяние снега, поэтому особое внимание уделили жилым домам в низинах и у водоемов — эти зоны подвержены риску в первую очередь. В ходе выездной инспекции специалисты оценили, как быстро мобильные бригады прибывают на место после сигнала, проверили координацию экстренных служб, исправность насосных станций и аварийно-спасательных машин, а также знание персоналом мер безопасности.

Безопасность в округе обеспечат несколько структур. Среди них — МБУ «ХимСпас», ОАО «Химкинский водоканал», МУП «Химводосток», МБУ «Объединенное городское хозяйство», ООО «ТСК Мосэнерго», МУП «Жилищник», Химкинская подстанция скорой помощи и филиал АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз».

«Мы проверили реальную готовность техники и людей. Все службы сработали четко, взаимодействие отлажено. Это позволяет оперативно ликвидировать возможные последствия паводка», — отметили в администрации.

Если у жителей возникнут проблемы из-за подтоплений, им необходимо звонить в единую службу 112. Операторы передадут заявку специалистам, после чего бригады оперативно выедут на адрес.