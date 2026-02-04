Работу эксперта-криминалиста показали школьникам в Ленинском округе

Занятие прошло 3 февраля для учащихся школ № 5 и № 10 города Видное. Ребята получили возможность изнутри увидеть работу криминалистов.

«Мы продемонстрировали школьникам специализированное оборудование, которое используется на месте происшествия и в лаборатории: содержимое экспертного чемодана, дактилоскопические порошки, сравнительный микроскоп для исследования пуль и гильз, а также УФ-лампу для выявления подделок на документах и денежных купюрах. Ребята увидели, как проводится дактилоскопирование, и узнали о тонкостях обнаружения и изъятия различных следов», — отметил заместитель начальника отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению УМВД России по Ленинскому городскому округу подполковник полиции Иван Комков.

В завершение встречи инспектор по делам несовершеннолетних напомнила школьникам об административной и уголовной ответственности. Также она рассказала, как важно уметь противостоять вовлечению в противоправную деятельность.

Профориентационные мероприятия для молодежи в округе проводятся ежемесячно. В январе сотрудники Госавтоинспекции уже знакомили студентов-юристов со своей работой.