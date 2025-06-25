Работу дворников в Лобне будут контролировать с помощью спутниковой навигации

Очередное рабочее совещание с руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций прошло в администрации городского округа. Одной из тем заседания штаба ЖКХ стала подготовка к отопительному сезону 2025–2026 годов.

В городе в настоящее время ведется текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов. Опрессовано 30% тепловых сетей Лобни. Все работы выполняют в соответствии с утвержденным графиком.

Участники совещания также обсудили внедрение цифровых технологий. Для контроля выполнения работ в режиме реального времени дворников и уборщиц в Лобне подключат к системе спутниковой навигации.

Администрация муниципалитета продолжает регулярный мониторинг выполнения мероприятий по подготовке городского хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион продолжит сотрудничество с ПАО «Мегафон» для реализации совместных проектов в сфере ЖКХ и экомониторинга. Компания будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области.