Работу досугового центра «Лесенка» проверили в Котельниках

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила детский досуговый центр «Лесенка». В сентябре учреждению исполнится 15 лет.

В центре работает кукольный театр, в постановках которого участвуют дети. Здесь ставят спектакли собственного сочинения и по мотивам детских сказок.

Руководитель детского центра Марина Савенкова рассказала, что в «Лесенке» уделяют внимание творческим занятиям, живописи и рукоделию. Также работает направление мультипликации под руководством профессионального фотографа.

В центре созданы 13 студий и мини-сад. Здесь воспитали уже несколько поколений дошкольников. Периодически учреждение получает государственную поддержку, что говорит о высоком профессионализме преподавателей.

