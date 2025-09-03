Работу досугового центра «Лесенка» проверили в Котельниках
Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила детский досуговый центр «Лесенка». В сентябре учреждению исполнится 15 лет.
В центре работает кукольный театр, в постановках которого участвуют дети. Здесь ставят спектакли собственного сочинения и по мотивам детских сказок.
Руководитель детского центра Марина Савенкова рассказала, что в «Лесенке» уделяют внимание творческим занятиям, живописи и рукоделию. Также работает направление мультипликации под руководством профессионального фотографа.
В центре созданы 13 студий и мини-сад. Здесь воспитали уже несколько поколений дошкольников. Периодически учреждение получает государственную поддержку, что говорит о высоком профессионализме преподавателей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.