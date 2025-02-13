Работу дежурной части проверили в Воскресенске

Заместитель председателя Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по городскому округу Воскресенск Екатерина Иванова проверила работу дежурной части. Она пообщалась с сотрудниками, осмотрела служебные документы, понаблюдала за регистрацией обращений от жителей.

Проверку дежурной части провели в рамках акции «Гражданский мониторинг» и для осуществления общественного контроля деятельности полиции. Замначальника Управления Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Дмитрий Драч показал Екатерине Ивановой служебные документы и продемонстрировал работу системы городского видеонаблюдения.

Представитель Общественного совета задала сотрудникам дежурной смены все интересующие вопросы, проинспектировала процесс регистрации поступающих от горожан обращений. Помимо этого, Екатерина Иванова проверила актуальность информации на стендах.

В результате проверяющая положительно оценила работу дежурной части в Воскресенске.