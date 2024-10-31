Работу дежурно-диспетчерской горячей линии проверили в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проверил работу горячей линии для приема обращений граждан, которая функционирует в муниципалитете уже полтора года. В среднем операторы обрабатывают более 100 звонков в день.

Константин Михальков посетил единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «СолнСпас», пообщался с дежурными и ответил на несколько звонков от жителей. После общения с гражданами глава округа поручил профильным специалистам проработать поднятые вопросы.

«За полтора года горячая линия стала важным каналом связи между жителями и администрацией, которому доверяют. Мне удалось пообщаться с жителями напрямую и ответить на звонок и помочь с решением вопроса в Чашниково. Также приняли заявку из Кривцово о плохой дороге, которую включим в перспективный план», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.