Работу более 270 светофоров оптимизировали в Подмосковье с января

На минувшей неделе работу светофоров оптимизировали на пяти участках дорог в Балашихе и Истре. Всего с начала года режим скорректировали более чем на 270 устройствах.
Как рассказали в региональном Минтрансе, в Истре запустили алгоритмы системы адаптивного управления светофора на пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону деревни Никулино и музея «Новый Иерусалим».
В Балашихе работу провели на четырех устройствах по улице Советской.
«Регулярная работа за счет перенастройки и модернизации светофорных объектов позволила минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%», — отметили в ведомстве.
