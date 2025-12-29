Работу более 270 светофоров оптимизировали в Подмосковье с января

На минувшей неделе работу светофоров оптимизировали на пяти участках дорог в Балашихе и Истре. Всего с начала года режим скорректировали более чем на 270 устройствах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в Истре запустили алгоритмы системы адаптивного управления светофора на пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону деревни Никулино и музея «Новый Иерусалим».

В Балашихе работу провели на четырех устройствах по улице Советской.

«Регулярная работа за счет перенастройки и модернизации светофорных объектов позволила минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%», — отметили в ведомстве.