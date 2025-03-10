Работу автобусов на маршруте № 22 продлили в Звенигороде

Расписание автобусов на маршруте № 22 «Ершово — Звенигород — станция Голицыно» в Одинцове скорректировали с учетом пожеланий местных пассажиров. Теперь последний рейс будет отправляться в 23:00.

Это особенно удобно для тех, кто возвращается домой поздно вечером. Кроме того, по многочисленным просьбам восстановили рейсы в 20:00 и 20:20, которые ранее отменяли.

Изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и улучшение транспортной доступности в вечернее время. Актуальное расписание можно уточнить на официальном сайте Мострансавто или через виртуального помощника по телефону: 8 (800) 700-31-13. Также в приложении «Мострансавто» и на сайте компании доступна информация о движении автобусов в реальном времени, что позволяет планировать поездки с учетом текущей обстановки.

Эти обновления стали частью программы по улучшению качества обслуживания пассажиров и повышению удобства использования общественного транспорта в Одинцовском округе.